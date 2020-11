Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Eschenbruch. 18-jähriger Zweiradfahrer erleidet tödliche Verletzungen.

LippeLippe (ots)

Noch am Unfallort erlag am Sonntagnachmittag ein 18-jähriger Mann aus Löhne seinen schweren Verletzungen. Gegen 16:30 Uhr befuhr er mit seinem Leichtkraftrad der Marke MZ die Straße zwischen Hiddensen und Siekholzer Weg in Fahrtrichtung Hiddensen. Innerhalb einer Linkskurve kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Ersthelfer und der hinzugerufene Notarzt versuchten vergeblich das Leben des jungen Mannes zu retten. Das Leichtkraftrad wurde total zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Straße musste bis etwa 19:20 Uhr gesperrt werden. Notfallseelsorger kümmerten sich um Freunde und Bekannte des Opfers, die sich ebenfalls an der Unfallstelle aufhielten. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

