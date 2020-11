Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar - Verkehrsunfall mit Verletzten

LippeLippe (ots)

(bb) Am 14.11.2020 kam es gegen 12:45 Uhr an den Einmündung Wasserfuhr/ Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Die 39-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Wasserfuhr aus Richtung Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Walhallastraße. Kurz vor der Einmündung Bergstraße setzte sie den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts und wollte in die Bergstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem 17-jährigen Radfahrer, der mit seinem Mountainbike auf dem Radweg parallel die Wasserfuhr in gleicher Fahrtrichtung fuhr und den Einmündungsbereich Bergstraße geradeaus überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

