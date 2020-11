POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizei Lippe

(sb) Am Samstag, 14.11.2020, gegen 10:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Dörentrup mit seinem Pkw den Nordring in Fahrtrichtung Remmighausen und beabsichtigte an der Kreuzung Nordring/Barntruper Straße nach links in die Barntruper Straße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen Mannes aus Detmold, welcher mit seinem Fahrzeug den Nordring in entgegengesetzte Richtung befuhr. Der 24-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht und suchten selbständig einen Arzt auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8500EUR.

