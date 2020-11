Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Ohne Führerschein und mit Alkohol am Steuer.

LippeLippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen verlor eine 19-jährige Detmolderin am Steuer eines VW Golf die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen am Kreisverkehr an der Harkemisser Straße. Die junge Frau hatte unbefugt den Wagen eines Bekannten genommen und wollte gegen 4 Uhr den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Harkemissen passieren, als sie verunglückte. Sie wurde leicht verletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss gefahren war. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverlauf geben können, informieren bitte das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180.

