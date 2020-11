Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb mit kreativer Ausrede.

LippeLippe (ots)

Am Mittwoch fiel Mitarbeiterinnen eines Textil-Discounters in der Langen Straße ein Kunde auf, der sich besonders intensiv umschaute. Er behauptete, sich als Ladendetektiv bewerben zu wollen. Kurz darauf beobachtete eine Zeugin, wie er eine Tasse in seiner Umhängetasche verschwinden ließ. Eine Verkäuferin stellte ihn beim Versuch, den Laden zu verlassen. Der Dieb warf die Tasse in die Warenauslage und floh. Zwei Bezirksdienstbeamte der Polizei Lippe entdeckten den Flüchtigen dank der guten Personenbeschreibung der Zeuginnen unweit des Tatorts. Der 43-jährige Lagenser hatte zwar eine kreative Ausrede für sein Verhalten parat, überzeugte die Polizeibeamten jedoch nicht: Er habe das Personal im Geschäft nur "testen" wollen. Strafantrag wurde gestellt.

