Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Führen eines Pkw trotz Alkoholgenusses

LippeLippe (ots)

(sb) Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Freitag, 13.11.2020, gegen 18:40 Uhr die Polizei, weil ein sichtlich angetrunkener Mann auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Stukenbrocker Straße in seinen Pkw stieg und losfuhr. Der 46-jährige Augustdorfer konnte im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier bestätigten sich der Alkoholgenuss und die anschließende Fahrt mit dem Fahrzeug. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

