Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

LippeLippe (ots)

(sb) Am 14.11.2020 gegen 15:56 Uhr beabsichtigte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, welcher die Lemgoer Straße in Richtung Pagenhelle befuhr, nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einzubiegen. Dabei übersah er einen 70-jährigen Fahrradfahrer, welcher in diesem Moment von hinten auf dem Gehweg rechts an ihm vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Der 70-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

