Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen - Einbrecher drangen in Gebäude ein

LippeLippe (ots)

(bb) In der Zeit vom 13.11.2020, 17:00 Uhr bis 14.11.2020, 09:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Gebäude in der Ehlenbrucher Straße ein. In dem Gebäude sind der Sportverein des TUS Kachtenhausen sowie ein Restaurant ansässig. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Zudem wurden zwei Gartenhütten aufgebrochen. Angaben zum Diebesgut können zurzeit nicht gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell