Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Einbruch

Täter werfen Scheibe am Wintergarten ein

Kevelaer-WinnekendonkKevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag (3. Dezember 2020) versuchten unbekannte Täter, die Terrassentür vom Wintergarten eines Hauses am Heiligenweg aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, warfen sie mit einem Stein eine der Scheiben des Wintergartens ein. Dann ließen sie von ihrem Plan ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

