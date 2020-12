Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tödlicher Unfall an Bahnübergang

Fußgängerin wird von Zug erfasst

GochGoch (ots)

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitag (4. Dezember 2020) gegen 10:35 Uhr am Bahnübergang der Gartenstraße in Goch: Eine 64-jährige Fußgängerin aus Goch wollte dort, aus Richtung Bahnhofstraße kommend, offenbar die Gleise trotz der geschlossenen Schrankenanlage des Bahnübergangs überqueren. Sie wurde von einer herannahenden Regionalbahn erfasst und erlag noch an der Unfallstelle ihren tödlichen Verletzungen. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen der Frau. Auch der Zugführer wurde betreut. Die beiden Bahnübergänge Gartenstraße und Kalkarer Straße waren zwischenzeitlich gesperrt, weswegen es zu Verkehrsstörungen kam. (cs)

