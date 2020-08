Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beienrode: Unbekannte stehlen VW Sharan - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Lehre-Beienrode, Glentorfer Straße 26./27.08.20

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Beienrode auf einem Privatgrundstück ein VW Sharan von unbekannten Tätern entwendet. Das 18 Jahre alte und silber lackierte Fahrzeug war auf einem Grundstück in der Glentorfer Straße abgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen hat sich die Tat zwischen 22 Uhr und 01 Uhr ereignet, daher erhoffen sich die Ermittler, dass Anwohner oder Passanten Hinweise geben können. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Lehre unter Telefon 05308-990930 in Verbindung.

