Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter entreißt in Drogerie Handtasche einer Rentnerin - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße 25.08.20, 09.10 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde einer 82 Jahre alten Rentnerin in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt Opfer eines dreisten Handtaschenraubes. Der unbekannte Täter erbeutete neben 90 Euro Bargeld auch das Mobiltelefon und mehrere Ausweise der Wolfsburgerin. Die Polizei hofft auf Zeugen des Vorfalls, der sich in der Porschestraße nahe dem Hugo-Bork-Platz ereignete. Die 82-Jährige berichtete später in der Polizeiwache, dass sie sich in der Drogerie am Schokoladenstand aufgehalten habe, als plötzlich der Unbekannte die Handtasche aus ihrer Hand riss und sofort aus dem Geschäft lief. Eine Kassiererin habe noch versucht zu folgen, doch der flüchtende Räuber sei mit einem vermutlich bereitgestellten Fahrrad in Richtung Kaufhof-Passage geflüchtet. Der etwa 1,75 Meter große Täter war dunkel gekleidet und trug ein Cap sowie einen Rucksack oder Beutel auf dem Rücken. Zeugen des Handtaschenraubes setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

