POL-KN: (Marbach

Villingen-Schwenningen) Hund vertreibt Einbrecher (15.01.2020)

Marbach / Villingen-Schwenningen (ots)

Ein bellender Hund vertrieb am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Schorenstraße einen Einbrecher, der versuchte hatte sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus zu verschaffen. Über ein Feld flüchtete der Unbekannte in Richtung Gaskugel / Kopsbühl. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu wenden.

