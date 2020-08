Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Autoaufbrecher nutzt günstige Gelegenheit - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Schöppenstedter Straße 24.08.20, 10.00-10.20 Uhr

Am Montagvormittag nutzte in Königslutter ein noch unbekannter Autoaufbrecher die günstige Gelegenheit aus und entwendete aus einem Seat Ibiza die Handtasche einer 43 Jahre alten Wolfenbüttelerin. Die Seat-Fahrerin hatte ihren Pkw um 10 Uhr auf einem Parkstreifen in der Schöppenstedter Straße nur für 20 Minuten abgestellt und ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Dies nutzte der Täter aus und zerstörte kurzerhand die Seitenscheibe, um sich schnell seine Beute zu greifen. Der Unbekannte erbeutete neben 130 Euro Bargeld auch Giro- und Kreditkarte sowie mehrere Ausweise der 43-Jährigen. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter Telefon 05353-941050.

