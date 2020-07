Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 36-Jähriger beschädigt Dienstfahrzeuge

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag klingelte ein 36-jähriger Mann an der Tür zum Bundespolizeirevier am Mannheimer Hauptbahnhof. Über die Gegensprechanlage wurde mit ihm kommuniziert.

Da der Mann gegenüber den Beamten jedoch kein Anliegen vorbrachte, welches ein persönliches Gespräch begründet hätte, wurde ihm der Zutritt zum Revier verwehrt. In aufgebrachter Stimmung trat der 36-jährige Nigerianer daraufhin gegen die Eingangstür, entfernte sich dann aber. Wenige Minuten später konnte über die Videoanlage erkannt werden, wie sich der gleiche Mann den Dienstfahrzeugen näherte und gegen zwei der Fahrzeuge trat. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Neben der Videoüberwachung wurde der Vorfall zudem von einem Zeugen beobachtet. Dem Mann wurde daraufhin nun doch noch Zutritt zum Revier gewährt, welches er nach Abschluss aller Maßnahmen mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wieder verließ.

