Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von der Fahrbahn abgekommen

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (zi.) Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 28.01.21, gegen 13:40 Uhr, die winterglatte Straße von Eschershausen in Richtung Relliehausen. In Höhe der Abzweigung nach Sievershausen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Am Pkw und Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.100,- Euro.

