Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Rangieren parkenden Pkw beschädigt

Uslar (ots)

BODENFELDE-WAHMBECK (zi.) Ein 49-jähriger Fahrer eines Kleintransporters beschädigte am 28.01.21, gegen 13:50 Uhr, beim Rangieren in der Straße Vor den Weingärten einen dort geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5.000,- Euro.

