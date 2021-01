Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Northeim (ots)

Northeim, Stadtgebiet, Mittwoch, 27.01.2021 - 28.01.2021

NORTHEIM (köh) - Gestern Abend und Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte unter einem Vorwand in die Wohnung zweier alleinlebender Seniorinnen zu gelangen.

In beiden Fällen versuchte ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Northeim ausgab, sich Eintritt in das Haus bzw. die Wohnung der 83 und 91 Jahre alten Frauen zu verschaffen. Ein weiterer Mann hielt sich dabei im unmittelbaren Umfeld auf und beobachtete dieses. Der angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke Northeim gab in beiden Fällen an, dass es einen Wasserschaden im Haus gegeben habe. Bei den beiden Männern handelt es sich offenbar um Betrüger, die sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Privaträumen der Seniorinnen verschaffen wollten.

Das Präventionsteam der Polizei sowie die Stadtwerke Northeim raten Betroffenen: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Mitarbeiter der Stadtwerke können sich zudem grundsätzlich ausweisen und sind auch mit einem Betriebsfahrzeug unterwegs. Sofern Zweifel an der Identität bestehen, schließen Sie die Tür und vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei den örtlichen Stadtwerken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell