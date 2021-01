Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ausgesetzter Hamster

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim(kr.) Bad Gandersheim,20.01.2021,gegen 13:30 Uhr. 37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Parkplatzgelände der Auer Lightning. Am 20.01.2021, gegen 13:30 Uhr, wurde das Ploizeikommissariat Bad Gandersheim, davon in Kenntnis gesetzt, dass auf dem Parkplatzgelände der Firma Auer Lightning, ein Hamster in einer Einkaufstüte, ohne Futter, dort ausgesetzt wurde. Da es keine Hinweise auf einen Verlierer oder Besitzer gab, wurde der Hamster dem Tierschutzverein in Bad Gandersheim übergeben. Die Polizei Bad Gandersheim bitte darum, dass sich die Person, die den Sachverhalt bei dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim oder bei der Einsatzzentrale der Polizei, am 20.01.2021 gegen 13:30 Uhr, telefonisch gemeldet hat, sich nochmals mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Weiterhin bittet die Polizei Bad Gandersheim darum, dass sich eventuelle weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich ebenfalls mit dem Polizeikommissariat Bad Ganderheim unter der Telefonnummer 05382-919200, zu melden. Es wird seitens der Polizei noch überprüft/ermittelt, ob hier ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetzt nach dem Ordnungswidrigkeitengesetzt oder ein Straftatbestand gemäß dem Tierschuztgesetzt erfüllt ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell