Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Ausfahren aus einer Parkbucht

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar fuhr am 27.01.21, gegen 10:25 Uhr, rückwärts aus einer Parkbucht am Eichhagen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,-

