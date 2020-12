Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Polizei bereitet sich auf Silvester vor ---

DiepholzDiepholz (ots)

An den zurückliegenden Weihnachtsfeiertagen musste die Polizei im Landkreis nur vereinzelt wegen Corona-Verstößen einschreiten. Zumeist gingen den Einsätzen gemeldete Ruhestörungen voraus.

Auch beim anstehenden Jahreswechsel gelten weiterhin die bekannten Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen. Zur Vermeidung von Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern weitgehend eingeschränkt worden. Der Landkreis Diepholz hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen.

Die Polizei hat sich nach Aussage von Thomas Kues, Leiter der Polizeiinspektion Diepholz, auf die strengen Regeln für diesen Jahreswechsel eingestellt. "Ich hoffe, dass sich die Menschen in unserem Landkreis auch an Silvester so vernünftig verhalten wie es die allermeisten von ihnen während der Pandemie bislang getan haben. Natürlich werden wir auch zum Jahreswechsel auf die Einhaltung der bekannten Corona-Regeln achten. Dazu gehört in diesem Jahr eben auch, dass die Bestimmungen zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern eingehalten werden und es keine größeren Ansammlungen gibt. Wir werden in der Silvesternacht deutlich mehr Beamtinnen und Beamte im Einsatz haben. Wenn es erforderlich ist, werden wir konsequent einschreiten und die Verstöße verfolgen", so Thomas Kues, Leiter der Polizeiinspektion Diepholz.

