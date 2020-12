Polizeiinspektion Diepholz

Bei einer Körperverletzung am heutigen Montag gegen 10.55 Uhr wurde in Syke, in der Nähe der Kreissparkasse Mühlendamm, eine Person durch einen Messerstich verletzt. Der 46-jährige Täter und das spätere 35-jährige Opfer gerieten am Durchgang an der Sparkasse zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und der Täter stach mit einem Messer dem Opfer ins Bein und in die Hand. Anschließend flüchtete der Täter ins Stadtgebiet Syke. Er konnte im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Der 35-Jährige wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach kurzer Behandlung konnte er wieder nach Hause entlassen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sich unter Tel. 04242 / 9690, bei der Polizei Syke zu melden.

