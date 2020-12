Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen in Stuhr

DiepholzDiepholz (ots)

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Freitag, den 25.12.2020, gegen 09:50 Uhr, kam es in Stuhr auf der Delmenhorster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. An der Kreuzung mit der Blockener und Heiligenroder Straße war die Lichtsignalanlage ausgeschaltet.- Ein 26-jähriger Bassumer befuhr mit seinem Renault die Blockener Straße und wollte die B 322 geradeaus überqueren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 69-jährigen Stuhrers, der die B 322 in Richtung Weyhe mit seinem VW befuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Dabei wurden beide Fahrer und eine Beifahrerin verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell