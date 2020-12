Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0816 --Polizei beendet Familienfeier--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, Morsumer Straße, Bremen-Mitte Zeit: 07.12.2020, 22:55 Uhr

In Obervieland beendete am späten Montagabend die Polizei Bremen eine Familienfeier, da zu viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung waren. Außerdem kontrollierten Einsatzkräfte die Maskenpflicht im Stadtgebiet.

Gegen 22:55 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Lärmbelästigung in die Morsumer Straße gerufen. Vor Ort feierten mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung eines 42-Jährigen. Auf die Ansprache der Einsatzkräfte reagierten die Anwesenden unkooperativ und teilweise aggressiv, so dass zusätzliche Kräfte hinzugerufen werden mussten, um die Situation zu beruhigen. Die Polizisten erteilten mehrere Platzverweise, nahmen Personalien auf, fertigen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln und beendeten die Feier.

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages zur Maskenpflicht am Montag kontrollierten Einsatzkräfte die Einhaltung im Stadtgebiet, insbesondere in der Innenstadt und rund um den Hauptbahnhof. Hierbei führten sie über 80 Personenkontrollen durch. Die Einsatzkräfte sprachen die Menschen an, wenn sie in den vorgeschriebenen Bereichen keinen Mund-Nase-Schutz trugen. Die Mehrheit hielt sich an die Tragepflicht und zeigte sich bei Fehlverhalten einsichtig. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte an diesem Tag über 70 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

