Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.12.2020

DiepholzDiepholz (ots)

Twistringen - versuchter Einbruch Donnerstag Nacht gegen 02:00 Uhr wurde versucht, bei einer Wurstfabrik in der Georgstraße einzubrechen. Der oder die Täter haben das Objekt durch ein Rolltor betreten. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Wem in dieser Zeit etwas ungewöhnliches aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei in Twistringen, (04243) 97 05 70 anzurufen.

Sulingen - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei in der Poststraße in Varrel einen Fahrer eines Kleinkraftrades. Während der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf eine Leistungssteigerung des KKR fest. Zudem war der 17-jährige Varreler nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung. Die Beamten stellten das KKR zum Zwecke einer Überprüfung auf einem Rollenprüfstand sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 17-jährigen ein.

