POL-ME: Mehrere Autos aufgebrochen: Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Hilden - 2009180

Am Dienstag (29. September 2020) hat ein bislang noch nicht bekannter Täter drei Autos aufgebrochen, welche an der Elberfelder Straße in Hilden auf einem Parkplatz an einem Restaurant auf Höhe der Hausnummer 175 abgestellt waren. Dabei wurde der Täter von mindestens einer Zeugin beobachtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 18:15 Uhr hörte eine Zeugin auf dem Parkplatz an der Elberfelder Straße das Geräusch einer zerbrechenden Glasscheibe. Als die Frau der Ursache auf den Grund ging, stellte sie fest, dass einem dort abgestellten Fiat eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Gleichzeitig bemerkte die Frau einen Mann, der sich in verdächtiger Art und Weise auf einem Fahrrad vom Parkplatz entfernte.

Wenig später stellte die inzwischen informierte Halterin des Fiats fest, dass aus dem Innenraum ihres Autos ihre Handtasche entwendet worden war. Als kurz darauf die Polizei an der Einsatzörtlichkeit erschien, stellten die Beamten fest, dass auch an zwei weiteren Autos jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Auch aus diesen Fahrzeugen wurden Gegenstände entwendet.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Autoaufbrecher konnte die Polizei im Umfeld keine verdächtigen Personen antreffen. Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- mitteleuropäisches Aussehen - etwa 20 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - kurze, dunkelblonde Haare - trug eine blaue, eng anliegende Regenjacke sowie eine dunkle Jeans - hatte einen schwarzen Rucksack dabei

Die Polizei fragt:

Wer hat die Taten noch beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

