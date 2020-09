Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung an Müllcontainern - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2009178

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (29. September 2020) wurden gleich drei Müllcontainer an der rückwärtigen Seite eines Seniorenzentrums an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurden sowohl das Gebäude als auch ein nahestehendes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Um 21:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr über einen Brandmeldealarm an einem Seniorenzentrum an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus informiert. Bei ihrem Eintreffen stellten sie drei Müllcontainer im rückwärtigen Bereich fest, die bereits in voller Ausdehnung brannten. Durch die Hitzeentwicklung wurden sowohl die Wand des Gebäudes sowie eine Abzugshaube einer dort angebrachten Klimaanlage beschädigt. Auch ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Dienstfahrzeug einer gemeinnützigen Organisation wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen, nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, jederzeit entgegen.

