Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Verletzte Frau

Polizei sucht Zeugen ---

DiepholzDiepholz (ots)

Am Montag gegen 10.25 Uhr wurde der Rettungsleitstelle von einer Spaziergängerin eine verletzt am Boden liegende Frau in Sudweyhe an der Straße Rieder Damm Einmündung Apelsdamm gemeldet.

Die verletzte 41-jährige Frau wurde mit erheblichen Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da sie mit ihren beiden Hunden, einer davon ein auffallend großer irischer Wolfshund, unterwegs war, verständigte die Polizei den Ehemann, der die Hunde in Obhut nahm.

Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, ist derzeit unklar. Die Polizei Diepholz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Montag gegen 10.25 Uhr, die Frau mit den zwei Hunden gesehen haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 bei der Polizei Diepholz, oder unter Tel. 0421 / 80660 bei der Polizei Weyhe, zu melden. Jeder Hinweis kann für die Polizei wichtig sein.

