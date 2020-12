POL-DH: --- Verständigungsprobleme bei Unfall in Diepholz - Sturz mit über 3 Promille in Drebber - Unfälle in Twistringen

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis - Verstöße gegen Corona-Verordnung

Im Verlauf des letzten Wochenendes musste die Polizei mehrfach Hinweisen zu Verstößen gegen die Corona-Regeln nachgehen. In der Nacht zu Sonntag wurden 7 Personen aus mehreren Haushalten in einer Wohnung in Syke angetroffen. Gegen 03.00 Uhr sogar insgesamt 12 Personen in einer Wohnung in Twistringen. Auch in Stuhr und Martfeld waren mehr als die erlaubte Anzahl von Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen worden. In keinem Fall wurden die AHA-Regeln eingehalten. Die Angetroffenen erhielten Platzverweise und Anzeigen. In Stuhr, An der Wassermühle, wurde der Polizei am Sonntag gegen 00.30 Uhr eine größere Gruppe Jugendlicher gemeldet, die dort randalieren sollen. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchtete die gesamte Gruppe. Im Nahbereich konnten noch 5 Jugendliche angetroffen werden. Da keine Sachbeschädigungen vorlagen, wurden die Fünf nach eigehender Belehrung entlassen. Die Polizei wird auch weiterhin Hinweisen nachgehen und auch Kontrollen durchführen. Verstöße werden dabei konsequent verfolgt. Wir fordern alle auf, sich an die bestehenden Corona-Regeln zu halten und damit sich und andere zu schützen!

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr verursachte ein Lkw-Sattelzug einen Schaden von mindestens 1500 Euro, entfernte sich zunächst, kam dann aber zum Unfallort zurück. Zeugen hatten den Fahrer beobachtet, als er auf dem Tankstellengelände in Ovelgönne beim Rangieren Schaden anrichtete. Sie meldeten der Polizei, dass der Lkw sich vom Unfallort entfernt hätte. Als die Polizei eintraf, war der Lkw-Fahrer zur Tankstelle zurückgekehrt. Eine Verständigung mit dem 42-jährigen Fahrer aus Litauen gestaltete sich schwierig. Mit einer russischen Übersetzungshilfe gelang dann aber doch eine Verständigung. Eine Alkoholbeeinflussung blieb den Polizisten dabei nicht verborgen. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Über seine Firma versuchte der Fahrer sein Problem zu lösen.

Drebber - Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt

Dass das nicht immer gut geht musste ein 50-jähriger Mann gestern in Drebber feststellen. Gegen 17.00 Uhr schob der Mann sein Fahrrad auf dem Radweg an der Hauptstraße (B 51). Er geriet dabei ins Stolpern und stürzte schließlich. Grund dafür war sehr wahrscheinlich seine Alkoholisierung. Mit Mühe konnte er "pusten". Sein gemessener Atemalkoholwert lag bei 3,33 Promille. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Twistringen - Trunkenheit im Verkehr

Eine 45-jährige Twistringerin befuhr am Sonntag gegen 20.45, mit ihrem PKW den Mörsener Kirchweg in Twistringen, obwohl sie deutlich unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Twistringen, OT Heiligenloh, als eine 23-jährige Visbekerin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn im Kurvenbereich mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach ca. 50m vor einem Baum zum Stehen kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall

In Twistringen, in der Bahnhofstr, kam es am Sonntag gegen 20.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 49-jähriger Twistringer beim Einparken mit seinem PKW einen anderen geparkten PKW nicht unerheblich beschädigte. Der Verursacher kam dabei Auflagen in seiner Fahrerlaubnis, die körperliche Mängel ausgleichen sollen, nicht nach, so dass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

