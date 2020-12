Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: 2 Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Syke; 2 Verkehrsunfälle infolge Glatteis in der Gemeinde Stuhr;

DiepholzDiepholz (ots)

Polizei Syke

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Syke, Ahornstraße 18.12.2020, 18:36 Uhr Ein 39jähriger fuhr mit seinem PKW auf öffentlichen Straßen, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand und seine Fahrtüchtigkeit dadurch stark eingeschränkt war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde der Führerschein sichergestellt.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Syke, Siemenssstraße 18.12.2020, 18:36 Uhr Ein 30jähriger fuhr mit seinem PKW im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

Polizei Weyhe

Unfälle in Folge Eisglätte in der Gemeinde Stuhr Am frühen Samstagmorgen kam es in der Gemeinde Stuhr zu zwei Verkehrsunfällen, die auf Straßenglätte durch Glatteis zurückzuführen sind. Bei dem ersten Unfall, um 06:45 Uhr, befuhr eine 32jährige Kirchseelterin mit ihrem VW die Wildeshauser Straße in Richtung Neukrug. Im Verlauf einer Linkskurve verlor sie bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und überschlug sich in ein angrenzendes Feld. Die Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich um 08:38h auf der Moordeicher Landstraße. Eine 82jährige Bremerin fuhr mit ihrem Toyota in Richtung Groß Mackenstedt und verlor bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW, schleuderte dann weiter gegen einen geparkten Mini und stieß letztlich frontal gegen eine Laterne, wo der Pkw zum Stillstand kam. Die 82jährige Frau verletzte sich schwer, die entstandene Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Polizei Diepholz und Polizei Sulingen

