Stuhr - Minderjähriger fährt ohne Fahrerlaubnis betrunken und mit defekten Bremsen

In der letzten Nacht kontrollierte die Polizei gegen 01.15 Uhr ein Fahrzeug in Stuhr-Brinkum auf der Bremer Straße. Im Pkw befanden sich drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren. Die Insassen kamen aus drei verschiedenen Haushalten und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Es stellte sich schnell heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen Zu guter Letzt stellten die Beamten noch fest, dass die Bremsen des Opels nicht mehr intakt waren. Der Pkw wurde sofort außer Betrieb gesetzt und die Kennzeichen entstempelt. Gegen sämtliche Beteiligte wurden Anzeigen gefertigt. Ebenso gegen den Halter des Pkw, da dieser zuließ, dass der 17-Jährige das Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte.

Syke-Heiligenfelde - Diebstähle / Hoher Schaden

In der Zeit von Mittwoch, 17.45 Uhr, bis Donnerstag, 07.45 Uhr, sind unbekannte Täter auf das Grundstück einer Firma an der Hannoverschen Straße ( B 6 ) gelangt und haben diverse Gegenstände entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam ein Zaunelement und gelangte so zum Abstellbereich der Trecker und anderer Maschinen. Von insgesamt mindestens 6 Treckern wurden Monitore, GPS Antennen und Controller abgebaut und entwendet. Dazu musste die verschlossenen Trecker gewaltsam aufgebrochen werden. Die Täter müssen für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der Nacht am Tatort Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden. Der Schaden durch die Sachbeschädigungen und das Diebesgut wird auf über 100000 Euro beziffert.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw zerkratzt

Zum wiederholten Mal wurde am Donnerstag in der Zeit von 14.00 bis 14.10 Uhr ein Pkw zerkratzt. Diesmal wurde der Lack eines roten Mercedes, der auf dem Parkplatz der Volksbank an der Bruchhöfener Straße abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04252 / 938250.

