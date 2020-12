Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfälle in Aschen in Weyhe-Leeste - Fahrraddiebstahl in Siedenburg ---

Diepholz

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstag um 13:15 Uhr kam es in Leeste in der Leester Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 82-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Leester Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Aufgrund des Zusammenstoßes lenkte der Fahrer plötzlich nach rechts. Eine aus der anderen Fahrtrichtung kommende 37-jährige Stuhrerin versuchte noch mit ihrem Ford auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden von 12000 Euro.

Aschen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B 69 zwei Personen leicht verletzt. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer und eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw fuhren in der Reihenfolge die Vechtaer Straße. Als der 69-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bremste auch die 20-Jährige, rutschte jedoch auf den Pkw des 69-Jährigen auf. Ursache für den Auffahrunfall war die nasse Fahrbahn und nicht ausreichendes Profil am Pkw der 20-Jährigen. Sie und die 68-jährige Beifahrerin im Pkw des 69-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro.

Siedenburg - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag zwischen 07.15 Uhr und 13.55 Uhr entwendete ein Unbekannter in Siedenburg, Borsteler Straße, ein Mountainbike. Das Fahrrad befand sich im Flecken an der Bushaltestelle gegenüber der Feuerwehr. Es war dort verschlossen abgestellt. Der Unbekannte hat das zerstörte Schloss an der Bushaltstelle zurückgelassen. Der Schaden beträgt ca. 350.-Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

