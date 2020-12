Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stemshorn - Räuberischer Diebstahl ---

DiepholzDiepholz (ots)

Am Freitag, 11.12.2020, bot ein 30-jähriger Stemshorner über die Internetverkaufsplattform "ebay Kleinanzeigen" ein IPhone 12 Pro Max in blau zum Verkauf an. Es meldete sich eine Person mit dem Accountnamen "Pein Bollte", bot die 1350 Euro und bat darum, das IPhone am Freitag noch abholen zu dürfen. Man verabredet sich für 19:15 Uhr. Der Täter wurde vom Opfer zu Beginn des Gesprächs ins Haus gebeten, dies lehnte er aufgrund der Corona Lage ab. Der Täter trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs, das vor der Haustür im Freien stattfand, sprühte der Unbekannte dem Opfer plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete im Anschluss mit dem IPhone, ohne dieses bezahlt zu haben. Der 30-Jährige wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter wird ca. 180 cm groß, mit dunkelblonden glatten Haaren, Seitenscheitel und Haare nach links gekämmt, beschrieben. Er war schlank und trug eine dunkelblaue gesteppte Daunenjacke. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell