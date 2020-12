POL-DH: Pressemeldung vom 15.12.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Unfallflucht im Stadtgebiet

Durch die Beobachtungen eines aufmerksamen Zeugen konnten Hinweise bezüglich einer Verkehrsunfallflucht erlangt werden, die sich gestern gegen 16:15 Uhr in der Stauffenbergstraße in Diepholz ereignete. Demnach stieß der 30-jährige Verursacher beim Rangieren mit seinem Peugeot auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an ein geparktes Fahrzeug und unterließ es den Geschädigten über den Schaden zu informieren. Der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Gegen den Verursacher wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wetschen - Einbruch in Werkstatt

In der Nacht vom 13.12.2020 auf den 14.12.2020 kam es in Wetschen zu einem Einbruch. Durch gewaltsames Eindringen gelangte der Täter in die Werkstatt eines Einfamilienhauses und entwendete dort mehrere hochwertige Werkzeuge. Der Wert des Diebesgutes wird auf 750 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter (05441) 971-0 entgegen.

Diepholzer Bruch - Akkuschrauber entwendet

Zu einem Diebstahl von Akkuschrauber kam es ebenfalls in der Nacht vom 13.12.2020 auf den 14.12.2020 im Diepholzer Bruch. Dabei verschaffte sich der Täter auf gewaltsame Art und Weise Zutritt zur Werkstatt des landwirtschaftlichen Anwesens. Die Polizei Diepholz bittet Anwohner, verdächtige Feststellungen über die Telefonnummer (05441) 971-0 mitzuteilen.

Lembruch - Diebstahl aus Treckergarage

An einer Treckergarage in Lembruch machte sich ein Unbekannter in der Nacht vom 13.12.2020 auf den 14.12.2020 zu schaffen. Mit grober Gewalt gelang es ihm durch eine Zwischentür in die Werkstatt einzudringen und dort hochwertige Akkus zu erbeuten. Die Polizei Diepholz bittet Anwohner, verdächtige Feststellungen über die Telefonnummer (05441) 971-0 mitzuteilen.

Stemshorn - Schwerer Raub

Am vergangenen Freitag gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Stemshorn, Auf den Bülten, ein schwerer räuberischer Diebstahl. Das 21 Jahre alte Opfer bot über die Internetverkaufsplattform "ebay Kleinanzeigen" ein iPhone 12 Pro Max zum Verkauf an. Es meldete sich ein Interessent und bat darum, dieses abholen zu dürfen. Der Täter traf gegen 19:40 Uhr am Tatort ein. Zu Beginn wurde er vom Opfer ins elterliche Haus gebeten, diese lehnte er aufgrund der Coronalage ab. Auch gab der Täter an, aufgrund der Angst vor einer Coronainfektion einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vom Opfer verlangte er das Tragen eines solchen Schutzes nicht. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs sprühte der unbekannte Täter dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete im Anschluss mit dem Diebesgut, ohne dieses bezahlt zu haben. Das Opfer wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt und wurde vorsorglich in das Krankenhaus verbracht.

Täterbeschreibung: - ca. 180 cm groß - dunkelblonde glatte Haare, Seitenscheitel und Haare nach links gekämmt - braune Augen - schlank - dunkelblaue Daunenjacke, gesteppt - dunkle Jeans - akzentfreie deutsche Sprache - benutztes Pfefferspray: schwarze Dose mit roter Schrift - glattes Gesicht; kein Bartansatz - 20 - 25 Jahre alt - Schwarzer MundNasenSchutz

Gemäß den Angaben des Opfers muss der Täter sein Fahrzeug im Bereich Spielplatz Herman-Löns-Weg/Lange Straße geparkt haben. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zum Täterfahrzeug machen können, werden dringend gebeten diese der Polizei in Diepholz (05441) 971-0 mitzuteilen.

Bruchhausen-Vilsen - Auto beschädigt

Am vergangenen Freitag in der Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr wurde ein, in einer Parkbucht an der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 20 abgestellter, blauer Audi A4 Cabriolet mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamten Länge zerkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52) 93 82 50 anzurufen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz

Ein 68jähriger Martfelder hat sich am Montagmittag gegen 12.40 Uhr der Unfallflucht schuldig gemacht. Er stieß mit seinem Tiguan gegen den Unterstand für die Einkaufswagen, sammelte seine verlorenen KFZ-Teile ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro. Dank aufmerksamer Zeugen konnte aber das Autokennzeichen abgelesen und der Halter später durch polizeiliche Ermittlungen ausfindig gemacht werden.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einer Verkehrsunfallflucht, die dank einer aufmerksamen Zeugin schnell von der Polizei aufgeklärt werden konnte. Gegen 16:30 Uhr meldete sich die Zeugin auf der Wache und gab an, soeben eine Unfallflucht auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Eisdiele an der Langen Straße beobachtet zu haben. Beim Parkvorgang habe der Fahrer eines Peugeot einen neben ihm stehenden Mercedes an der Beifahrerseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern parkte der Peugeotfahrer in einer anderen Parklücke in der Nähe und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Dank der Zeugin steht der Verursacher zweifelsfrei fest, gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Fahrerflucht. Dem Verursacher droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

