Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 13.12.2020

DiepholzDiepholz (ots)

Pressemeldungen für den Bereich des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Verstöße gegen die Corona-Verfügung in Diepholz, Wagenfeld und Wetschen Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag kam es zu mehreren Verstößen gegen die Corona-Verfügung im südlichen Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Diepholz. Trotz der deutlich ansteigenden Infektionszahlen treffen sich immer wieder Personen unter Missachtung von Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung. So wurden die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz zu privaten Feierlichkeiten und Partys gerufen. Im Stadtgebiet Diepholz trafen sich in einer Wohnung An der Bahn sechs Personen aus drei Haushalten. In der Moorstraße wurden in einer Wohnung fünf Personen aus drei Haushalten und in der Straße Am Sandstich wurden sieben Personen aus sieben verschiedenen Haushalten angetroffen. Zudem kam es in Wagenfeld zu einem Treffen von fünf Personen aus fünf Haushalten und in Wetschen verstieß eine Person zum wiederholten Mal gegen das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten einer Tankstelle, sodass dort ein Hausverbot des Betreibers ausgesprochen wurde. Alle Feierlichkeiten wurden konsequent aufgelöst, Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Pressemeldungen für den Bereich des Polizeikommissariats Sulingen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Polizei sucht Zeugen Am Samstag, 12.12.2020, im Zeitraum von 14:15 Uhr - 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Schützenstraße in Sulingen vermutlich im Rahmen eines Ein-/Ausparkvorgangs in/aus einer Parklücke ein Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich hierbei von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Opel Corsa in dunkelblau entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des bislang unbekannten Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

Pressemeldungen für den Bereich des Polizeikommissariats Syke

Versuchter schwerer Diebstahl aus Hofladen in Syke-Barrien In der Zeit von Freitag, 11.12.2020, 22.00 Uhr bis Samstag, 12.12.2020, 05.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Hofladen an der Glockenstraße in Syke-Barrien. Im Anschluss versuchte er gewaltsam die Kasse zu öffnen. Als dies misslang, verließ er den Tatort in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Polizeikommissariat Weyhe - Keine presserelevante Meldungen

Sollte es zu weiteren presserelevanten Meldungen kommen wird von hier nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PHK Jacob, DAL, ESD PI Diepholz

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell