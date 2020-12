Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diebstahl einer Rüttelplatte in Drentwede, Verkehrsunfallflucht in Bassum, Unfall mit leicht verletzer Person in Syke, Drogenfahrrt in Weyhe, Mahnwache in Dreye

DiepholzDiepholz (ots)

Drentwede - Diebstahl von Rüttelplatte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter in Drentwede, Schmolte, dortige Baustelle, eine Rüttelplatte im Wert von 2500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 09.12.2020, zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw ein Baumschutzgitter an der Alten Poststraße in Bassum. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnte ein weißer Außenspiegel vom Fahrzeughersteller Renault aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 550,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bassum (04241/971680) oder der Polizei Syke (04242/9690) zu melden.

Syke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 10.12.2020, um 20.35 Uhr, befuhr eine 23-jährige aus Syke mit ihrem Pkw die Okeler Straße in Richtung Syke. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam mit ihrem Pkw auf dem Dach liegend zum Stehen. Sie konnte sich im Anschluss mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Pkw befreien und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

Weyhe - Corona-Verstoß und Fahrer unter Drogeneinfluss

Donnerstagnacht gegen 23:50 Uhr wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Dreyer Straße ein BMW überprüft. Im Pkw befanden sich drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten. Keiner der 24- bis 26-Jährigen trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Während der Kontrolle zeigte der 25-jährige Fahrer des Pkw Auffälligkeiten. Es stellte sich heraus, dass der Bremer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe eintnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Beteiligte wurden Anzeigen gefertigt.

Dreye - Mahnwache

Am Freitag, 11.12.2020, 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr, hielten Landwirte mit 7 Traktoren vor dem Aldi Zentrallager in Dreye eine Mahnwache ab. Hintergrund sind Forderungen der Landwirte, die bereits am Montagabend in Dreye für bessere Erzeugerpreise demonstrierten. Es kam zu keinen Blockaden oder Verkehrsbehinderungen.

