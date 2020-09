POL-ME: Schlägerei mit Eisenstange und Baseballschläger - die Polizei ermittelt - Velbert - 2009013

Polizei Mettmann

Eine Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der auch ein Baseballschläger und eine Eisenstange eingesetzt wurden, löste am Mittwochnachmittag (02. September 2020) auf der Friedrichstraße in Velbert einen Polizeieinsatz aus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und nahm zwei Personen vorläufig fest.

Das war passiert:

Gegen 17:30 Uhr meldeten Anrufer eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Friedrichstraße in Velbert. Zeugen hatten beobachtet, wie die Personen mit Stahlrohren und Stöcken aufeinander eingeschlagen hatten. Die Beamten trafen vor Ort auf einen 38-jährigen Mann aus Herdecke und einen 57-jährigen Velberter, welche augenscheinlich verletzt waren. Beide Geschädigten gaben übereinstimmend an, von mehreren Personen angegriffen worden zu sein, wobei zwei Männer mit einem Stahlrohr und einem Baseballschläger bewaffnet waren. Als Grund für die Auseinandersetzung nannten die Geschädigten eine vorangegangene Streitigkeit.

Der 38-Jährige war durch die Schläge so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Aufmerksame Zeugen führten die Beamten im Anschluss in einen Garagenhof, in dem die Polizisten ein Stahlrohr auffanden, welches augenscheinlich bei der Auseinandersetzung benutzt worden war. Das Rohr wurde als Tatmittel sichergestellt.

Zwei ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligte Männer, im Alter von 29 und 36 Jahren, wurden in einem nahegelegenen Wettbüro angetroffen. Auch sie wiesen frische Verletzungen auf, gaben jedoch an, keine medizinische Betreuung zu benötigen.

Im Kofferraum eines von dem 36-jährigen Velberters genutzten Fahrzeuges, einem weißen BMW mit Wuppertaler Städtekennung, konnte ein ausgezogener Schlagstock sowie ein Küchenmesser aufgefunden und ebenfalls als Tatmittel sichergestellt werden.

Die Beamten nahmen sowohl den 29-jährigen polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Wuppertaler, als auch den 36-jährigen Velberter wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig fest. Beide konnten nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen von der Polizeiwache Velbert entlassen werden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

