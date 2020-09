Polizei Mettmann

POL-ME: 62-jähriger Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt - Velbert - 2009014

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (2. September 2020) ist bei einem Alleinunfall an der Langenberger Straße in Velbert ein 62 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 17:30 Uhr war der Mann mit seinem Pedelec über die Langenberger Straße in Richtung Langenberg gefahren. Als er dabei auf Höhe einer Seniorenresidenz von der Straße auf den Bürgersteig fahren wollte, stürzte er ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

Dabei wurde der Mann schwer verletzt - ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den 62-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

