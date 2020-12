POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 12.12.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle am Freitagvormittag, gegen 11:00 Uhr, auf der Straße An der Bahn in Diepholz, wurde durch die eingesetzten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes ein 55-jähriger Dortmunder mit seinem Pkw VW angehalten und kontrolliert. Der 55-jährige Fahrzeugführer aus Dortmund wies sich mit einer spanischen Fahrerlaubnis aus. Hierbei ergaben sich jedoch eindeutige Verdachtsmomente, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Dem 55-jährigen Dortmunder wurde die Weiterfahrt untersagt. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 12.12.2020, um 08:30 Uhr, unterzogen Beamte des Polizeikommissariats Sulingen einen 36jährigen Bremer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Kirchdorf. Dabei händigte er den Beamten einen kosovarischen Führerschein aus. Da der Bremer jedoch bereits mehrere Jahre einen festen Wohnsitz in Deutschland begründet und keine Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis beantragt hat, ist seine Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland erloschen. Dem 36jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 12.12.2020, um 11:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Sulingen einen Transporter mit niederländischer Zulassung im Stadtgebiet von Sulingen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 29-jährige, aus Bulgarien stammende, Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde dem 29jährigen untersagt.

Trunkenheit im Verkehr in Syke Eine 21-jährige Frau aus Eystrup wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:30 Uhr mit ihrem PKW auf der B 6 in Syke von der Polizei kontrolliert, da sie zuvor einem Zeugen mit ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die junge Frau stark alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergabt eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Neben einer Blutprobenentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheins erwartet die Frau nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Bassum Am Freitagmorgen kam es gegen 06:40 Uhr auf der B 51 im Bereich der Abfahrt Bassum-Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus Twistringen wollte mit ihrem Audi nach links von der B 51 auf die Bremer Straße abbiegen und übersah hierbei den auf der Bundesstraße entgegenkommenden Transporter eines 36-jährigen Mannes aus Syke. Durch die Kollision wurde der Audi gegen einen im Einmündungsbereich auf der Bremer Straße stehenden Peugeot einer 57-jährigen Frau aus Goldenstedt geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 58-jährige Twistringerin schwer verletzt. Der entstandene Schaden an allen drei Fahrzeugen wird auf ca. 14.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Twistringen Ein 27-jähriger Mann aus Twistringen hat am Freitagmorgen gegen 05:50 Uhr beim Einfahren mit seinem PKW, Marke Toyota, von der Bahnhofstraße auf die B51 im Stadtgebiet Twistringen einen auf dem dortigen Fuß- und Radweg 49-jährigen Mann aus Twistringen mit seinem E-Scooter übersehen. Bei der Kollision wurde der 49-jährige leicht verletzt. Ein Schaden ist an den beteiligten Fahrzeugen nicht zu erkennen.

Corona-Verstoß in Syke In der Plackenstraße in Syke wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Einfamilienhaus insgesamt fünf Personen aus drei verschiedenen Haushalten angetroffen. Es wurde zudem weder die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregelungen eingehalten, noch wurde eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Bei dem Einsatz wurden die Polizeibeamten durch einen 23jährigen Mann aus Bassum massiv beleidigt. Neben der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Gäste und Gastgeber erwartet den 23jährigen Mann zusätzlich ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

