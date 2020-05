Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Autodiebe stellten Golf GTI an Grillhütte ab: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Schauenburg-Martinhagen (Landkreis Kassel): Der 23-jährige Besitzer eines auffälligen schwarzen VW Golf II GTI meldete sich am vergangenen Samstag bei der Polizei und zeigte den Diebstahl seines Autos an. Dabei entwendeten die Täter den restaurierten Wagen im Wert von rund 10.000 Euro, der unter einem Carport direkt am Wohnhaus in der Straße "Zum Hegeholz" abgestellt war. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, stellte der Besitzer am vergangenen Samstag, gegen 08:00 Uhr, mit Schrecken fest, dass der Golf GTI geklaut worden war. Zeugen konnten aber die Tatzeit eingrenzen. Laut ihnen habe der auffällige schwarze Wagen am vergangenen Freitag (1. Mai), gegen 19:30 Uhr, noch unter dem Carport gestanden.

Auto an Grillhütte Martinhagen aufgefunden

Bereits am vergangenen Samstag gegen 18.20 Uhr erhielt die Polizei Nachricht über das Auffinden des gestohlenen Golf GTI.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Tatorts möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und den Ermittlern der Kriminalpolizei Kassel Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

