Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ertappter Dieb schlägt Zeuge und versucht sich unter Geländewagen zu verstecken: Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Dank des couragierten Handelns eines 52-Jährigen aus Kassel konnten Beamte des Polizeireviers Mitte am frühen Morgen des 1. Mai einen 37 Jahre alten Mann festnehmen, der zuvor Teile von einem angeschlossenen Fahrrad stehlen wollte. Der Zeuge sprach den mutmaßlichen Dieb an, woraufhin dieser den 52-Jährigen mit der Faust schlug und in einen Hinterhof flüchtete. Dort gelang einer hinzugeeilten Streife die Festnahme des Mannes, der versuchte, sich unter einem Geländewagen zu verstecken. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Körperverletzung ermittelt.

Der Zeuge hatte gegen 06:10 Uhr beobachtet, wie sich der Mann im Bereich des Katzensprungs an einem angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte. Der 52-Jährige informierte zunächst über Notruf die Polizei, bevor er den mutmaßlichen Dieb beherzt ansprach. Daraufhin griff dieser den Zeugen an, ließ die bereits demontierten Fahrradteile liegen und flüchtete in den Hinterhof. Dabei entdeckten ihn allerdings bereits die hinzugeeilten Polizisten des Innenstadtreviers, sodass nur wenige Augenblicke später die Handschellen für den 37-Jährigen klickten. Den Tatverdächtigen aus Kassel, der bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, nahmen die Beamten mit auf das Revier. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Da der Besitzer des Mountainbikes, das in der Weserstraße, Ecke Schützenstraße angeschlossen war, bislang noch nicht ermittelt werden konnten, wird er gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell