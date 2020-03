Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kamera und Objektiv gestohlen

Bocholt (ots)

In ein Fotostudio sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt eingebrochen. Die Täter erbeuteten eine Kamera mit Objektiv sowie ein weiteres Objektiv. Um in die Räume an der Franzstraße hineinzukommen, hatten die Einbrecher die Eingangstür aufgehebelt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

