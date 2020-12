POL-DH: --- Polizei ahndet Verstöße gegen Corona-Verordnung - Betrunkener Pkw-Fahrer in Sulingen - Verkehrsunfall in Stuhr

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis - Verstöße Corona-Verordnung

In den letzten Tagen musste die Polizei mehrfach bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung einschreiten und Bußgeldverfahren einleiten. Am Mittwochabend traf die Polizei in einer Wohngruppe in Sulingen, trotz Besuchsverbot, fünf Personen aus drei Haushalten an. Auch in Syke und in Twistringen wurden in Wohnungen mehr als die erlaubte Anzahl von Personen und Haushalten angetroffen. Hier war jeweils ein Anruf wegen Ruhestörung bei der Polizei vorrausgegangen. In Bassum kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw mit insgesamt vier Insassen. Alle Vier kamen aus unterschiedlichen Haushalten. Bei allen Überprüfungen trugen die Angetroffenen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch den vorgeschriebenen Abstand nicht ein. Die Polizei notierte die Personalien und leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die zu viel angetroffenen Personen erhielten zudem einen Platzverweis bzw. mussten aus dem kontrollierten Pkw aussteigen. Auch in der nächsten Zeit wird die Polizei verstärkt auf die Einhaltung der Verordnung achten und bei Verstößen konsequent einschreiten. Die Polizei appelliert auch noch einmal, sich an die bestehenden Regeln zu halten. Nur wenn alle ihre Kontakte reduzieren und sich verantwortungsvoll verhalten, können wir uns und andere schützen.

Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am späten gestrigen Abend gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei im Schwafördener Weg einen PKW-Fahrer. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, hatte der 48-jährige Sulinger vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut. Festgestellt wurden letztlich 0,70 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein. Den 48-jährigen erwartet nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B 51 in Stuhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 29-Jähriger befuhr mit einem Transporter die Wildeshauser Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 54-jährige Stuhrerin, die mit ihrem Ford aus Ristedt kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

