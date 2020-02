Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeibeamter durch Täter mit Schusswaffe verletzt

Boizenburg (ots)

Am 20.02.2020 gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei in die Theodor-Körner-Straße nach Boizenburg gerufen. Der Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte selbst die Polizei alarmiert, öffnete aber beim Eintreffen der Beamten seine Wohnungstür nicht. Im Verlauf der weiteren Klärung zum Hintergrund des Notrufes, schoss der 42-jährige Deutsche mit einer Schusswaffe mehrfach auf die Einsatzkräfte und verletzte dabei einen Polizeibeamten am Arm. Der Täter legte zu einem späteren Zeitpunkt seine Waffe selbständig nieder und konnte unverletzt in seiner Wohnung festgenommen werden. Der verletzte Polizeibeamte wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen zum Klärung des Sachverhalts aufgenommen. Im Auftrag Christian Eckermann Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

