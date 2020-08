Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Ergänzung zur Pressemeldung "Ein Brand in einem Gastronomiebetrieb im Ostend beschäftigte heute die Feuerwehr" vom 01.08.20, 13:11 Uhr

Aufgrund öffentlicher Berichterstattung in diversen Medien über das heutige Brandereignis in der Franziusstr. 35 im Frankfurter Ostend mit Verweis auf die zitierte Vermutung des betroffenen Gaststättenbetreibers, die Feuerwehr habe trotz einer nur wenige hundert Meter entfernt gelegenen Feuerwache etwa 25 Minuten bis Eintreffen an der Einsatzstelle benötigt, geben wir nachfolgend ergänzende Informationen:

Das Einsatzleitprogramm der Zentralen Leitstelle Frankfurt am Main dokumentiert lückenlos und gerichtsverwertbar sämtliche Zeitstempel aller Einsätze, beginnend mit dem ersten Klingeln des Notrufs, Annahme und Dauer des Gesprächs inklusive Gesprächsaufzeichnung, Alarmierung der nächstverfügbaren Einheiten, Ausrücken bzw. Einsatzübernahme und das Eintreffen an der Einsatzstelle.

Für den Einsatz im Ostend wurden folgende Zeitstempel dokumentiert:

Notrufeingang und Aufnahme: 02:36 Uhr Alarmierung der laut Alarm- und Ausrückeordnung vorgesehenen Einheiten: 02:37 Uhr Eintreffen des erstes Hilfeleistungslöschfahrzeugs an der Einsatzstelle: 02:41 Uhr

Ergänzender Hinweis: Die Brandmeldung haben wir von der Leitstelle der Feuerwehr Offenbach erhalten. Diese hat den Notruf des Meldenden um 02:33 Uhr angenommen, abgefragt und um 02:36 Uhr an die Zentrale Leitstelle Frankfurt am Main weitergemeldet.

