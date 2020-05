Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Kind bei Unfall verletzt

Aschendorf (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es an der Straße Zum Heidedamm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein siebenjähriges Kind verletzt. Ein 25-jähriger Mann war gegen 14.00 Uhr mit seinem Transporter aus Richtung Nostenbusch unterwegs. In Höhe einer dortigen Anwohnerzuwegung übersah er den von rechts kommenden siebenjährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich das Kind Verletzungen zuzog. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. An Transporter und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell