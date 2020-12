Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz

DiepholzDiepholz (ots)

Diepholz

-- Fehlanzeige --

Sulingen

Brand eines Pkw-Transporters

Am 25.12.2020, gegen 19.45 Uhr, meldete der 50jährige Fahrzeugführer eines Pkw-Transporters den Brand seines Fahrzeugs. Nachdem er während der Fahrt Rauch aus den Lüftungsschlitzen im Fahrzeuginneren bemerkte, stellte er sein Fahrzeug in der Hans-Hermann-Meyer-Straße in Sulingen ab. Direkt nach dem Aussteigen schlugen bereits Flammen aus der Motorhaube. Innerhalb kürzester Zeit brannte der komplette vordere Teil des Transports. Die freiwillige Feuerwehr Sulingen löschte das Fahrzeug ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass es komplett ausbrannte. Vermutlich führte ein technischer Defekt zum Brand des Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

Syke

-- Fehlanzeige --

Weyhe

Stuhr - Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall heute gegen 10.00 Uhr wurde die Fahrerin eines Pkw lebensgefährlich verletzt. Die 20-jährige Fahrerin befuhr die Carl-Zeiss-Straße von Brinkum-Nord in Richtung Stuhrbaum. Auf fast gerader Strecke geriet sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um die schwer verletzte Fahrerin. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde die 20-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Der zum Unfallort gerufene Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Carl-Zeiss-Straße musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme gut zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell