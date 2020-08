Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel Astra gerammt?

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Reichenbach-Steegen. Hier wurde am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Hauptstraße ein Opel Astra von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Die betroffene Fahrzeughalterin entdeckte die "Bescherung" gegen 16.45 Uhr: Ihr Opel wurde am Heck beschädigt. Vermutlich war ein anderer Wagen beim Rangieren dagegen gestoßen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise auf das Verursacherfahrzeug und den verantwortlichen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2250, gern entgegen. |cri

