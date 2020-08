Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Kellerräume

Kaiserslautern (ots)

Kellerräume sind für Einbrecher immer wieder ein beliebtes Ziel. Am Dienstag wurden der Polizei gleich zwei Einbrüche in Kellerräume im Stadtgebiet gemeldet.

In einem Mehrfamilienhaus am Opelkreisel stellte ein Bewohner am Dienstagmorgen fest, dass unbefugte Eindringlinge in seinem Kellerverschlag waren. Um hinein zu kommen, beschädigten die Täter das Kellerfenster und die Holztür. Ob und was gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

In der Königsberger Straße verschafften sich Unbekannte ebenfalls gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum und durchwühlten alles. Sie fanden aber offenbar nichts, was sie interessierte - gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der Schaden an der Tür des Lattenverschlages.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Auch hier gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 - 2250, ermittelt. |cri

