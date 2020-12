Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen und Weyhe ---

DiepholzDiepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 23.12.2020, bis Montag, 28.12.2020, warfen bislang Unbekannte eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen der gemeinnützigen Persönliche Hilfen GmbH in der Nienburger Straße. In den Geschäftsräumen wurden eine Bürotür und ein Büroschrank aufgehebelt. Es können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Es entstand ein Sachaschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Im Zeitraum vom 09.12.2020 bis zum 28.12.2020 haben Unbekannte die Tür zu einer Lagerhalle in der Sudweyher Straße gewaltsam aufgebrochen. Aus der Halle wurden diverse Elektrogeräte (Schlagbohrer, Stichsäge, Flex usw.) entwendet. Ebenfalls wurde ein defektes Motorrad incl. Fahrzeugschein und Kennzeichen entwendet. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt.

